Який вигляд має центр Одеси після атаки

Наслідки влучання російської ракети в Одесі. Фото: ДСНС

Внаслідок вечірньої атаки по Одесі пошкоджено історичні будівлі, готелі та об’єкти культурної спадщини. Будівлю Bristol ракета пробила наскрізь.

В Одеській ОВА показали, як виглядають з висоти наслідки вчорашнього обстрілу.

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Знищений готель Bristol

Після вчорашньої масованої атаки РФ частина історичного центру Одеси перетворився на руїни. Постраждали десятки будівель, серед яких пам’ятки архітектури та культурні установи. Найбільших ушкоджень зазнав готель Bristol.

Російська ракета наскрізь пробила будівлю готелю, зруйнувавши дах та перекриття з першого по четвертий поверхи. Потужний вибух вибив вікна, серйозно пошкодив фасад, а уламки розлетілись на кілька вулиць навколо.

Які ще руйнування

Серед пошкоджених будівель і Одеська обласна філармонія, де вибухова хвиля вибила головний вхід та частково знищила вітражі.

За попередніми даними, вибуховою хвилею зачеплено щонайменше 15 пам’яток культурної спадщини. Серед них:

Будинок Вучині (Італійська, 19)

Музей західного та східного мистецтва

Філія Літературного музею (Будинок Сікара)

Банк "Порто-Франко"

Станом на зараз територію продовжують розчищати комунальні служби. Уламки скла розкидані аж на сусідніх вулицях, у багатьох квартирах немає вікон.

Нагадаємо, Bristol — один із найвідоміших готелів Одеси, де часто зупиняються іноземні делегації та представники дипломатичних місій. Сергій Братчук заявив, що ворог свідомо обрав цю ціль. Також ми писали, що в області унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та газопровід.