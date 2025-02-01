Удар по готелю Bristol — Росія навмисно б’є по центру Одеси

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Ворог продовжує свій терор, завдаючи ударів по цивільних об’єктах. Вчорашня атака прийшлася на центр Одеси, де постраждав історичний готель Bristol. Військові експерти вважають, що обстріл не був випадковим.

Про це у суботу, 1 лютого, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник УДА Сергій Братчук.

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Атака на готель Bristol

Вечірній ракетний удар по Одесі завдав серйозних пошкоджень історичним будівлям міста. Найбільше постраждав готель Bristol — один із найвідоміших готелів Одеси, де часто зупиняються іноземні делегації та представники дипломатичних місій. Сергій Братчук заявив, що ворог свідомо обрав цю ціль.

"Всі прекрасно розуміють, що росіяни діють не за картами 1914 року, як іноді жартують. Вони знають, куди б’ють, і нав’язують свій терор. Це не випадкове влучання, а чітке послання нашим партнерам та союзникам", — сказав речник УДА.

Зруйнований центр Одеси

Окрім Bristol, вибухова хвиля пошкодила сусідні історичні будівлі, серед яких Одеська обласна філармонія та Будинок Вучині. У кількох музеях вибито вікна, а у Банку "Порто-Франко" та будівлі Союзу архітекторів зруйновано вітражі.

"Щоразу здається, що нічого гіршого вже не побачимо, але ось маємо зруйнований центр Одеси знову", — наголосив Братчук.

Зазначимо, що зараз на місці влучання тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Остаточний масштаб руйнувань ще оцінюють фахівці.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси організовано роботу оперативного штабу для надання допомоги місцевим жителям. Співробітники райадміністрації вже приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги. Також стало відомо, якою ракетою окупанти зруйнували цілий під'їзд житлового будинку у Полтаві.