Удар по отелю Bristol — Россия намеренно бьет по центру Одессы

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новости.LIVE

Враг продолжает свой террор, нанося удары по гражданским объектам. Вчерашняя атака пришлась на центр Одессы, где пострадал исторический отель Bristol. Военные эксперты считают, что обстрел не был случайным.

Об этом в субботу, 1 февраля, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал представитель УДА Сергей Братчук.

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Атака на отель Bristol

Вечерний ракетный удар по Одессе нанес серьезные повреждения историческим зданиям города. Больше всего пострадал отель Bristol — один из самых известных отелей Одессы, где часто останавливаются иностранные делегации и представители дипломатических миссий. Сергей Братчук заявил, что враг сознательно выбрал эту цель.

"Все прекрасно понимают, что россияне действуют не по картам 1914 года, как иногда шутят. Они знают, куда бьют, и навязывают свой террор. Это не случайное попадание, а четкое послание нашим партнерам и союзникам", — сказал представитель УДА

Разрушенный центр Одессы

Кроме Bristol, взрывная волна повредила соседние исторические здания, среди которых Одесская областная филармония и Дом Вучини. В нескольких музеях выбиты окна, а в Банке "Порто-Франко" и здании Союза архитекторов разрушены витражи.

"Каждый раз кажется, что ничего хуже уже не увидим, но вот имеем разрушенный центр Одессы снова", — подчеркнул Братчук.

Отметим, что сейчас на месте попадания продолжаются спасательные и восстановительные работы. Окончательный масштаб разрушений еще оценивают специалисты.

Напомним, в Приморском районе Одессы организована работа оперативного штаба для оказания помощи местным жителям. Сотрудники райадминистрации уже принимают заявления на оформление материальной помощи. Также стало известно, какой ракетой оккупанты разрушили целый подъезд жилого дома в Полтаве.