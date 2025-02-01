Как выглядит центр Одессы после атаки

Пробитый насквозь отель — появилось видео из центра Одессы
В результате вечерней атаки по Одессе повреждены исторические здания, гостиницы и объекты культурного наследия. Здание Bristol ракета пробила насквозь.
В Одесской ОГА показали, как выглядят с высоты последствия вчерашнего обстрела.
Уничтоженный отель Bristol
После вчерашней массированной атаки РФ часть исторического центра Одессы превратилась в руины. Пострадали десятки зданий, среди которых памятники архитектуры и культурные учреждения. Наибольшие повреждения получил отель Bristol.
Российская ракета насквозь пробила здание отеля, разрушив крышу и перекрытия с первого по четвертый этажи. Мощный взрыв выбил окна, серьезно повредил фасад, а обломки разлетелись на несколько улиц вокруг.
Какие еще разрушения
Среди поврежденных зданий и Одесская областная филармония, где взрывная волна выбила главный вход и частично уничтожила витражи.
По предварительным данным, взрывной волной задето не менее 15 памятников культурного наследия. Среди них:
- Дом Вучини (Итальянская, 19)
- Музей западного и восточного искусства
- Филиал Литературного музея (Дом Сикара)
- Банк "Порто-Франко"
По состоянию на сейчас территорию продолжают расчищать коммунальные службы. Осколки стекла разбросаны аж на соседних улицах, во многих квартирах нет окон.
Напомним, Bristol — один из самых известных отелей Одессы, где часто останавливаются иностранные делегации и представители дипломатических миссий. Сергей Братчук заявил, что враг сознательно выбрал эту цель. Также мы писали, что в области в результате обстрела повреждены частные дома и газопровод.
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