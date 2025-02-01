Как выглядит центр Одессы после атаки

Последствия попадания российской ракеты в Одессе. Фото: ГСЧС

В результате вечерней атаки по Одессе повреждены исторические здания, гостиницы и объекты культурного наследия. Здание Bristol ракета пробила насквозь.

В Одесской ОГА показали, как выглядят с высоты последствия вчерашнего обстрела.

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Уничтоженный отель Bristol

После вчерашней массированной атаки РФ часть исторического центра Одессы превратилась в руины. Пострадали десятки зданий, среди которых памятники архитектуры и культурные учреждения. Наибольшие повреждения получил отель Bristol.

Российская ракета насквозь пробила здание отеля, разрушив крышу и перекрытия с первого по четвертый этажи. Мощный взрыв выбил окна, серьезно повредил фасад, а обломки разлетелись на несколько улиц вокруг.

Какие еще разрушения

Среди поврежденных зданий и Одесская областная филармония, где взрывная волна выбила главный вход и частично уничтожила витражи.

По предварительным данным, взрывной волной задето не менее 15 памятников культурного наследия. Среди них:

Дом Вучини (Итальянская, 19)

Музей западного и восточного искусства

Филиал Литературного музея (Дом Сикара)

Банк "Порто-Франко"

По состоянию на сейчас территорию продолжают расчищать коммунальные службы. Осколки стекла разбросаны аж на соседних улицах, во многих квартирах нет окон.

Напомним, Bristol — один из самых известных отелей Одессы, где часто останавливаются иностранные делегации и представители дипломатических миссий. Сергей Братчук заявил, что враг сознательно выбрал эту цель. Также мы писали, что в области в результате обстрела повреждены частные дома и газопровод.