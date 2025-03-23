В Одесі перейменували вулицю на честь фізика Йосипа Фішера

Вказівник із назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі ще одна вулиця отримала нову назву. 4-та Суворовська відтепер перейменована на честь Йосипа Фішера — видатного фізика-теоретика світового рівня.

Про це у неділю, 22 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Хто такий Йосип Фішер

Йосип Фішер народився у Мінську в 1919 році, але більшу частину життя присвятив науковій діяльності в Одесі. Він вивчав фізичні властивості рідин, гравітацію, термодинаміку та молекулярне розсіювання світла. Його дослідження пояснили унікальні властивості води та стали основою для подальших наукових відкриттів.

Вулиця Йосипа Фішера в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Йосип Фішер в Одесі

З 1963 по 1983 рік Фішер працював в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, де створив потужну наукову школу. Під його керівництвом було підготовлено понад 150 кандидатів та 15 докторів наук. Випускники цієї школи нині працюють у багатьох країнах світу та в провідних вишах Одеси.

Вчений пішов з життя у 1995 році. У знак визнання його внеску на фасаді головного корпусу ОНУ ім. Мечникова встановлено меморіальну дошку.

Нагадаємо, в Одесі депутат запропонував перейменувати парк Марка Твена. Також ми писали, що 3-тю Суворовську вулицю в Пересипському районі перейменували на честь Миколи Пильчикова.