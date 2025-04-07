Военный из Одесской области ездил с поддельными правами

Военный за рулем. Фото иллюстративное: Винницкая областная военная администрация

Солдат в Одесской области ездил с поддельными правами, которые он купил за деньги. Однако полицейские, которым он показал свое водительское удостоверение, разоблачили факт фальсификации и открыли на мужчину дело.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Солдат вооруженных сил, уроженец Доброслава в Одесской области за 12 тысяч гривен приобрел водительское удостоверение и ездил с ним за рулем своего Daewoo Lanos. Однако однажды на автодороге "Одесса — Вознесенск" вблизи села Причерноморское его остановили патрульные. Правоохранители обнаружили, что документы мужчины не соответствуют установленному образцу, находящемуся в официальном обращении на территории Украины, и открыли уголовное производство.

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по следующим статьям: по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование поддельных документов). Военный мог получить два года ограничения свободы, однако его освободили от наказания с испытательным сроком в течение одного года.

Напомним, недавно мы писали о военном медике, который зарезал односельчанина. А также о служащем, который изрядно отдубасил женщину.