Військовий з Одещини їздив з підробленими правами

Військовий за кермом. Фото ілюстративне: Вінницька обласна військова адміністрація

Солдат на Одещині їздив з підробленими правами, які він купив за гроші. Проте поліцейські, яким він показав своє водійське посвідчення, викрили факт фальсифікації та відкрили на чоловіка справу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Солдат збройних сил, уродженець Доброславу на Одещині за 12 тисяч гривень придбав водійське посвідчення та їздив із ним за кермом свого Daewoo Lanos. Проте одного разу на автодорозі "Одеса — Вознесенськ" поблизу села Причорноморське його зупинили патрульні. Правоохоронці виявили, що документи чоловіка не відповідають встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, та відкрили кримінальне провадження.

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за такими статтями: за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) та за ч. 4 ст. 358 КК України (використання підроблених документів). Військовий міг отримати два роки обмеження волі, проте його звільнили від покарання з іспитовим терміном протягом одного року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового медика, який зарізав односельця. А також про службовця, який добряче відгамселив жінку.

