Військовий засуджений за жорстоке вбивство на Одещині

Чоловік тримає ніж в руках. Фото: iStock

Військовослужбовець, який проходив реабілітацію після служби, скоїв злочин у рідному селі на Одещині. Привізши з фронту бойовий ніж, він зарізав місцевого мешканця під час конфлікту. Суд визнав чоловіка винним у незаконному носінні холодної зброї та умисному вбивстві.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Трагедія сталася у селі Федосіївка Роздільнянського району Одеської області. Старший солдат та бойовий медик штурмового підрозділу, 16 жовтня 2024 року приїхав додому, привізши із собою ніж моделі Glock 78, що класифікується як бойова холодна зброя.

В ніч з 26 на 27 жовтня військовий узяв ніж із собою на прогулянку селом. Підійшовши до домоволодіння місцевого жителя, він увійшов до будинку, де між ним і сусідом виник конфлікт. На тлі особистої неприязні обвинувачений завдав два удари ножем у грудну клітину. Один з ударів спричинив смертельне поранення правої легені.

Як покарали військового за вбивство

На судовому засіданні військовий визнав свою провину та щиро розкаявся. Водночас мати загиблого підтвердила, що її син помер від поранень, і заявила, що має моральні й матеріальні претензії до обвинуваченого.

Суд, врахувавши всі обставини, зокрема щире каяття та характеристику з місця проживання, призначив фігуранту покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років за незаконне носіння холодної зброї за умисне вбивство.

Крім того, обвинувачений має сплатити витрати на проведення судових експертиз на загальну суму майже 4 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який власноруч виготовив дружині документи про інвалідність та хотів виїхати по них за кордон. Також ми писали, що в Одесі військовослужбовець, який проходив службу за призовом під час мобілізації, побив жінку в кафе.