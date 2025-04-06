Підробка документів для виїзду з України: вирок суду

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

На Одещині судили чоловіка за підробку офіційних документів, які дозволяли йому незаконно виїхати за кордон. Порушник знав про обмеження для чоловіків призивного віку та вирішив використати підроблені довідки, щоб обійти ці заборони.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Підробив документи, щоб виїхати за кордон

Зокрема, він звернувся до Інтернету, де знайшов зразки документів, що дають право на пільги для осіб з інвалідністю. Використовуючи ці зразки, чоловік вніс до них дані своєї дружини, вписав її ім'я, вставив фотографії та роздрукував підроблені довідки. Це були документи, які видаються медико-соціальними експертними комісіями та відповідними соціальними службами. За допомогою принтера та стаціонарного комп'ютера чоловік створив документи, що мали всі ознаки справжніх.

Крім того, на підставі цих фальшивих довідок 30 січня 2025 року він спробував перетнути Державний кордон України через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора", що знаходиться в Одеській області. Під час проходження паспортного контролю він надав прикордонникам підроблені документи. Співробітники Державної прикордонної служби України одразу виявили недостовірну інформацію.

Яке покарання за підробку документів

В рамках судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та погодився з обставинами, що були встановлені під час досудового розслідування. Суд також врахував щире каяття обвинуваченого та його позитивну характеристику з місця роботи.

Зважаючи на це, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу на загальну суму 17 000 гривень за підробку офіційних документів. Для цього було об'єднано покарання за двома статтями, що передбачають покарання за підробку та використання підроблених документів.

Нагадаємо, у Харкові чоловік підірвав банкомат і викрав з нього майже 600 тисяч гривень. Також ми писали, що у Чернівецькій області судили військовослужбовця, який допомагав ухилянтам перетинати кордон.