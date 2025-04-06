Подделка документов для выезда из Украины: приговор суда

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Одесской области судили мужчину за подделку официальных документов, которые позволяли ему незаконно выехать за границу. Нарушитель знал об ограничениях для мужчин призывного возраста и решил использовать поддельные справки, чтобы обойти эти запреты.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Подделал документы, чтобы выехать за границу

В частности, он обратился к Интернету, где нашел образцы документов, дающих право на льготы для лиц с инвалидностью. Используя эти образцы, мужчина внес в них данные своей жены, вписал ее имя, вставил фотографии и распечатал поддельные справки. Это были документы, которые выдаются медико-социальными экспертными комиссиями и соответствующими социальными службами. С помощью принтера и стационарного компьютера мужчина создал документы, которые имели все признаки настоящих.

Кроме того, на основании этих фальшивых справок 30 января 2025 года он попытался пересечь Государственную границу Украины через международный пункт пропуска "Староказачье — Тудора", что находится в Одесской области. Во время прохождения паспортного контроля он предоставил пограничникам поддельные документы. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сразу обнаружили недостоверную информацию.

Какое наказание за подделку документов

В рамках судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и согласился с обстоятельствами, которые были установлены во время досудебного расследования. Суд также учел искреннее раскаяние обвиняемого и его положительную характеристику с места работы.

Учитывая это, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа на общую сумму 17 000 гривен за подделку официальных документов. Для этого было объединено наказание по двум статьям, предусматривающим наказание за подделку и использование поддельных документов.

Напомним, в Харькове мужчина взорвал банкомат и похитил из него почти 600 тысяч гривен. Также мы писали, что в Черновицкой области судили военнослужащего, который помогал уклонистам пересекать границу.