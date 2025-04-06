Военный осужден за жестокое убийство в Одесской области

Мужчина держит нож в руках. Фото: iStock

Военнослужащий, который проходил реабилитацию после службы, совершил преступление в родном селе в Одесской области. Привезя с фронта боевой нож, он зарезал местного жителя во время конфликта. Суд признал мужчину виновным в незаконном ношении холодного оружия и умышленном убийстве.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Трагедия произошла в селе Федосеевка Раздельнянского района Одесской области. Старший солдат и боевой медик штурмового подразделения, 16 октября 2024 года приехал домой, привезя с собой нож модели "Glock 78", что классифицируется как боевое холодное оружие.

В ночь с 26 на 27 октября военный взял нож с собой на прогулку по селу. Подойдя к домовладению местного жителя, он вошел в дом, где между ним и соседом возник конфликт. На фоне личной неприязни обвиняемый нанес два удара ножом в грудную клетку. Один из ударов вызвал смертельное ранение правого легкого.

Как наказали военного за убийство

На судебном заседании военный признал свою вину и искренне раскаялся. В то же время мать погибшего подтвердила, что ее сын умер от ранений, и заявила, что имеет моральные и материальные претензии к обвиняемому.

Суд, учитывая все обстоятельства, в частности искреннее раскаяние и характеристику с места жительства, назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на 7 лет, за незаконное ношение холодного оружия за умышленное убийство.

Кроме того, обвиняемый должен оплатить расходы на проведение судебных экспертиз на общую сумму почти 4 тысячи гривен.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который собственноручно изготовил жене документы об инвалидности и хотел выехать по ним за границу. Также мы писали, что в Одессе военнослужащий, который проходил службу по призыву по мобилизации, избил женщину в кафе.