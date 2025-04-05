Матрос в Одесі отримав штраф за удар жінки в кафе

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі військовослужбовець, який проходив службу за призовом під час мобілізації, вчинив напад на жінку в кафе. За удар, який завдав фізичного болю, але не спричинив ушкоджень, йому призначено штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Відомо, що інцидент стався увечері 20 лютого 2025 року близько 21:00 у кафе "Інна" в Одесі. Між військовослужбовцем та жінкою виник особистий словесний конфлікт, під час суперечки матрос, який проходив строкову службу в загоні радіоелектронної боротьби однієї з військових частин, раптово підійшов до жінки спереду й ударив її долонею по лівому вуху. Цей удар завдав потерпілій сильного фізичного болю, хоча тілесних ушкоджень зафіксовано не було.

Як покарали військового за побиття жінки

Слідство кваліфікувало дії військовослужбовця за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — як умисне завдання удару, що завдав фізичного болю без тілесних ушкоджень. У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений повністю визнав провину, не заперечував обставин та погодився на розгляд справи в спрощеному порядку без проведення повного судового засідання.

До обвинувального акту було додано письмові заяви як самого обвинуваченого, так і потерпілої. Обидві сторони погодились із встановленими під час досудового розслідування фактами та надали згоду на розгляд справи без їхньої участі. Адвокат військовослужбовця підтвердив добровільність визнання провини.

За результатами розгляду, суд визнав матроса винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень (50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, на Миколаївщині військовозобов'язаний підробив документи та намагався виїхати за кордон. Також чоловік з Одеської області облаштував собі зону відпочинку з альтанкою і риболовлею у нацпарку.