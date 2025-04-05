Матрос в Одессе получил штраф за удар женщины в кафе

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе военнослужащий, который проходил службу по призыву по мобилизации, совершил нападение на женщину в кафе. За удар, который нанес физическую боль, но не повлек повреждений, ему назначен штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что инцидент произошел вечером 20 февраля 2025 года около 21:00 в кафе "Инна" в Одессе. Между военнослужащим и женщиной возник личный словесный конфликт, во время спора матрос, который проходил срочную службу в отряде радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей, внезапно подошел к женщине спереди и ударил ее ладонью по левому уху. Этот удар нанес потерпевшей сильную физическую боль, хотя телесных повреждений зафиксировано не было.

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Следствие квалифицировало действия военнослужащего по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — как умышленное нанесение удара, причинившего физическую боль без телесных повреждений. В материалах дела указано, что обвиняемый полностью признал вину, не отрицал обстоятельств и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без проведения полного судебного заседания.

К обвинительному акту были добавлены письменные заявления как самого обвиняемого, так и потерпевшей. Обе стороны согласились с установленными в ходе досудебного расследования фактами и дали согласие на рассмотрение дела без их участия. Адвокат военнослужащего подтвердил добровольность признания вины.

По результатам рассмотрения, суд признал матроса виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, на Николаевщине военнообязанный подделал документы и пытался выехать за границу. Также мужчина из Одесской области обустроил себе зону отдыха с беседкой и рыбалкой в нацпарке.