62-річного одесита судитимуть за альтанку на заповідній землі

Зона відпочинку в Нижньодністровському національному природному парку. Фото ілюстративне: dnister.in.ua

Жителя Одеського району судитимуть за самовільне зайняття заповідної землі. Чоловік збудував альтанку для відпочинку прямо на території Нижньодністровського національного парку. Поліцейські задокументували правопорушення, і тепер рибалці загрожує до двох років ув’язнення.

Про це у суботу, 5 квітня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Поставив альтанку в нацпарку

За інформацією правоохоронців, у Яськівській громаді 62-річний чоловік самовільно зайняв земельну ділянку біля річки Дністер — просто на території природно-заповідного фонду. Він облаштував там зону для риболовлі з альтанкою, не маючи на це жодних дозволів.

У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що чоловік захопив 33,21 м² території, яка входить до Нижньодністровського національного природного парку.

"Частину державного природного парку чоловік використав для особистої зони відпочинку. Жодних дозвільних документів він не мав", — розповіла слідча Дар’я Стоцька.

Відомо, що ділянка, яку захопив чоловік, має державне значення та підпорядковується Міністерству охорони навколишнього середовища.

Яке покарання за самовільне захоплення землі

Наразі досудове розслідування проти порушника завершено, і обвинувальний акт уже скеровано до суду. Фігуранту висунули обвинувачення у самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненому щодо земель особливо цінних. Відповідно до санкції ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України, йому загрожує до двох років позбавлення волі.

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