62-летнего одессита будут судить за беседку на заповедной земле

Зона отдыха в Нижнеднестровском национальном природном парке. Фото иллюстративное: dnister.in.ua

Жителя Одесского района будут судить за самовольное занятие заповедной земли. Мужчина построил беседку для отдыха прямо на территории Нижнеднестровского национального парка. Полицейские задокументировали правонарушение, и теперь рыбаку грозит до двух лет заключения.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Поставил беседку в нацпарке

По информации правоохранителей, в Яськовской громаде 62-летний мужчина самовольно занял земельный участок возле реки Днестр — прямо на территории природно-заповедного фонда. Он обустроил там зону для рыбалки с беседкой, не имея на это никаких разрешений.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчина захватил 33,21 м² территории, которая входит в Нижнеднестровский национальный природный парк.

"Часть государственного природного парка мужчина использовал для личной зоны отдыха. Никаких разрешительных документов он не имел", — рассказала следователь Дарья Стоцкая.

Известно, что участок, который захватил мужчина, имеет государственное значение и подчиняется Министерству охраны окружающей среды.

Какое наказание за самовольный захват земли

Сейчас досудебное расследование против нарушителя завершено, и обвинительный акт уже направлен в суд. Фигуранту предъявлено обвинение в самовольном занятии земельного участка, совершенном в отношении земель особо ценных. Согласно санкции ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, уроженец Николаева подделал военное удостоверение с пометкой о списании и пытался выехать из Одесской области в Молдову. Также мы писали о том, как россияне вербуют украинских детей для диверсий.