Росія вербує дітей Одеси для скоєння злочинів

Дитина під час вербування. Фото ілюстративне: freepik

Росія продовжує вербувати дітей за допомогою каналів у соцмережах, де пропонують "легкі гроші" за підривну діяльність. Поліцейські закликають бути уважними та застерігати дітей від такого впливу.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеси.

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Вербування дітей

Учень однієї з одеських шкіл звернувся до інспектора служби освітньої безпеки та повідомив, що отримав у месенджер пропозицію вчинити підпал об’єктів критичної інфраструктури, автомобілів ТЦК та вивести з ладу релейні шафи залізниці. Захист дітей від ворожого впливу потребує комплексного підходу, наполягають в патрульній поліції.

"Важливо, щоби батьки й педагоги контролювали онлайн-активність дітей та формували в них критичне мислення. Дітям треба бути обережними в мережі, не піддаватися на підозрілі пропозиції та не надавати особисту інформацію незнайомцям. Друзі, будьте уважними та пояснюйте дітям, які ризики криються за такими "пропозиціями",— йдеться у повідомленні поліцейських.

Інформацію про вербування можна надати:

до поліції за номером 112/102,

у чат-бот СБУ "Спали ФСБшника".

Листування з ворогом. Фото: Патрульна поліції Одеси

Листування з дитиною. Фото: Патрульна поліції Одеси

Вербування дитини. Фото: Патрульна поліції Одеси

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який домагався до дівчинки в ліфті, але не зміг її зґвалтувати. А також про повернення 11 дітей в Україну.