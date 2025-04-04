Росія вербує дітей Одеси для скоєння злочинів

Росіяни намагаються вербувати одеських дітей — що потрібно знати
Росія продовжує вербувати дітей за допомогою каналів у соцмережах, де пропонують "легкі гроші" за підривну діяльність. Поліцейські закликають бути уважними та застерігати дітей від такого впливу.
Про це повідомляє патрульна поліція Одеси.
Вербування дітей
Учень однієї з одеських шкіл звернувся до інспектора служби освітньої безпеки та повідомив, що отримав у месенджер пропозицію вчинити підпал об’єктів критичної інфраструктури, автомобілів ТЦК та вивести з ладу релейні шафи залізниці. Захист дітей від ворожого впливу потребує комплексного підходу, наполягають в патрульній поліції.
"Важливо, щоби батьки й педагоги контролювали онлайн-активність дітей та формували в них критичне мислення. Дітям треба бути обережними в мережі, не піддаватися на підозрілі пропозиції та не надавати особисту інформацію незнайомцям. Друзі, будьте уважними та пояснюйте дітям, які ризики криються за такими "пропозиціями",— йдеться у повідомленні поліцейських.
Інформацію про вербування можна надати:
- до поліції за номером 112/102,
- у чат-бот СБУ "Спали ФСБшника".
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який домагався до дівчинки в ліфті, але не зміг її зґвалтувати. А також про повернення 11 дітей в Україну.
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