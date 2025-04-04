Россия вербует детей Одессы для совершения преступлений

Ребенок во время вербовки во время вербовки. Фото иллюстративное: freepik

Россия продолжает вербовать детей с помощью каналов в соцсетях, где предлагают "легкие деньги" за подрывную деятельность. Полицейские призывают быть внимательными и предостерегать детей от такого влияния.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы.

Читайте также:

Вербовка детей

Ученик одной из одесских школ обратился к инспектору службы образовательной безопасности и сообщил, что получил в мессенджер предложение совершить поджог объектов критической инфраструктуры, автомобилей ТЦК и вывести из строя релейные шкафы железной дороги. Защита детей от враждебного влияния требует комплексного подхода, настаивают в патрульной полиции.

"Важно, чтобы родители и педагоги контролировали онлайн-активность детей и формировали у них критическое мышление. Детям надо быть осторожными в сети, не поддаваться на подозрительные предложения и не предоставлять личную информацию незнакомцам. Друзья, будьте внимательны и объясняйте детям, какие риски кроются за такими "предложениями",— говорится в сообщении полицейских.

Информацию о вербовке можно предоставить:

В полицию по номеру 112/102,

В чат-бот СБУ "Спали ФСБшника".

Переписка с врагом. Фото: Патрульная полиции Одессы

Переписка с ребенком. Фото: Патрульная полиции Одессы

Вербовка ребенка. Фото: Патрульная полиции Одессы

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который домогался к девочке в лифте, но не смог ее изнасиловать. А также о возвращении 11 детей в Украину.