Підробив документи та намагався виїхати до Молдови — вирок одеського суду

Військовий квиток. Фото ілюстратвине: Армія.Інформ

Уродженець Миколаєва підробив військове посвідчення із поміткою про списання та намагався виїхати з Одещини у Молдову. Проте прикордонники його викрили та відкрили на нього кримінальну справу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканець Миколаєва через соцмережі знайшов ділка, в якого за 3000 гривень придбав шаблони для виготовлення військово-облікових документів. Після чого підробив посвідчення військового та висновок військово-лікарської комісії з поміткою про списання на своєму комп’ютері та роздрукував їх на принтері. Бажаючи потрапити до Молдови, фігурант надав фіктивні документи прикордоннику на КПП "Маяки-Удобне-Паланка". Проте ввести в оману правоохоронців йому не вдалося.

Що вирішив суд

Білгород-Дністровський суд на Одещині визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів), та ч. 4 ст. 358 КК України (використання фіктивних документів). Він має сплатити суммарно 17850 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який не бажав служити за релігійними переконаннями. А також про військового, який зберігав удома патрони.