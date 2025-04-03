Военный из Одесской области хранил сотни патронов

Военный с патронами. Фото иллюстративное: geneta.com

Военный фельдшер из Одесской области привез с фронта несколько сотен патронов для различного вида вооружения. Однако он попался правоохранителям, которые открыли дело и направили его в суд.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Гертопы Котовского района Одесчины привез с собой из Херсонской области несколько сотен патронов. В частности, для винтовок и карабинов системы "Мосина", "Токарева", "Дегтярева", автоматов Калашникова, пулеметов РПК-74 и "Максим". Все это фигурант хранил в своем жилом помещении. Именно там во время обыска весь боезапас и нашли полицейские.

Какое наказание грозит

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Однако военного освободили от 3,5 лет заключения согласно санкции статьи с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который избил пограничника. А также о военном, который ограбил два дома.