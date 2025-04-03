Військовий з Одещини зберігав сотні патронів

Військовий з патронами. Фото ілюстративне: geneta.com

Військовий фельдшер з Одещини, привіз з фронту декілька сотень патронів для різного виду озброєння. Проте його викрили правоохоронці, відкрили справу та скерували її до суду.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

Уродженець села Гертопи Котовського району Одещини привіз з собою з Херсонської області кілька сотень патронів. Зокрема для гвинтівок та карабінів системи "Мосіна", "Токарева", "Дегтярьова", автоматів Калашнікова, кулеметів РПК-74 та "Максим". Усе це фігурант зберігав у своєму житловому приміщенні. Саме там, під час обшуку весь боєзапас і знайшли поліцейські.

Яке покарання загрожує

Суд визнав фігуранта винним за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Проте військового звільнили від 3,5 років ув'язнення згідно з санкцією статті з випробувальним терміном на 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який побив прикордонника. А також про військового, який пограбував 2 будинки.