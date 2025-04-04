Подделал документы и пытался выехать в Молдову - приговор одесского суда

Военный билет. Фото иллюстратвине: Армия.Информ

Уроженец Николаева подделал военное удостоверение с пометкой о списании и пытался выехать из Одесской области в Молдову. Однако пограничники его разоблачили и открыли на него уголовное дело.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Житель Николаева через соцсети нашел дельца, у которого за 3000 гривен приобрел шаблоны для изготовления военно-учетных документов. После чего подделал удостоверение военного, заключение военно-врачебной комиссии с пометкой про списание на своем компьютере и распечатал их на принтере. Желая попасть в Молдову, фигурант предоставил фиктивные документы пограничнику на КПП "Маяки-Удобное-Паланка". Однако ввести в заблуждение правоохранителей ему не удалось.

Что решил суд

Белгород-Днестровский суд Одесской области признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 358 (подделка документов), и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование фиктивных документов). Он должен заплатить суммарно 17850 гривен штрафа.

Напомним, еще недавно мы писали о мужчине, который не желал служить по религиозным убеждениям. А также о военном, который хранил дома патроны.