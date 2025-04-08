Активісти вимагають перейменувати вулиці Одещини

Перейменування вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ще 228 вулиць Одещини мають перейменувати в рамках процесів декомунізації та деколонізації. Активісти обіцяють, що суттєвої частини старих назв не буде вже до цього літа.

Про це повідомляють активісти організації "Деколонізація. Україна".

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Активісти проти старих назв

Активісти "Деколонізація.Україна" зазначили, що по кожній з 228 вулиць, які ще не перейменували, надіслано звернення до міських рад з вимогою це зробити.

"Трохи скоригували мапу з кількістю вулиць, які треба перейменувати в процесах декомунізації/деколонізації, після інформації від кількох громад", — йдеться у повідомленні активістів.

Інші регіони

Згідно з підрахунками активістів, Одещина посідає четверте місце за вулицями з назвами, які потребують перейменування (228). Випереджають наш регіон Вінничина (305) та Харківщина (306). Лідирує у цьому рейтингу Запоріжжя (1001).

Інфографіка. Фото: Деколонізація. Україна

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перейменування вулиці на честь караїмів. А також про провулок, який тепер має назву на честь відомого фізика.