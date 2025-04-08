Активісти вимагають перейменувати вулиці Одещини

Перейменування на Одещині — ще більш як 200 вулиць переназвуть
Ще 228 вулиць Одещини мають перейменувати в рамках процесів декомунізації та деколонізації. Активісти обіцяють, що суттєвої частини старих назв не буде вже до цього літа.
Про це повідомляють активісти організації "Деколонізація. Україна".
Активісти проти старих назв
Активісти "Деколонізація.Україна" зазначили, що по кожній з 228 вулиць, які ще не перейменували, надіслано звернення до міських рад з вимогою це зробити.
"Трохи скоригували мапу з кількістю вулиць, які треба перейменувати в процесах декомунізації/деколонізації, після інформації від кількох громад", — йдеться у повідомленні активістів.
Інші регіони
Згідно з підрахунками активістів, Одещина посідає четверте місце за вулицями з назвами, які потребують перейменування (228). Випереджають наш регіон Вінничина (305) та Харківщина (306). Лідирує у цьому рейтингу Запоріжжя (1001).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про перейменування вулиці на честь караїмів. А також про провулок, який тепер має назву на честь відомого фізика.
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