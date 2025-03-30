Символ Одессы якорь в центре города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе переименовали улицу Зоринскую. Новым названием почтили старинную общину, которая проживала в городе более двух веков.

Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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Улица Зоринская теперь Караимская

По информации мэрии, улица Зоринская, расположенная в частном секторе в Пересыпском районе Одессы, теперь официально названа Караимской, в честь древней общины. Караимы внесли значительный вклад в развитие Одессы, но их история в городе почти забыта.

Улица Караимская в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Кто такие караимы

Первые караимы появились в Одессе в 1801 году, когда братья Мангуби и Авраам Бейм переехали из Крыма для торговли. Через 30 лет община стала настолько многочисленной, что приобрела собственный молитвенный дом на Троицкой улице. Здесь также действовала начальная школа и проживал духовный лидер — гахан.

Молитвенный дом караимов в Одессе. Фото: OLD.ODESSA.UA

Караимы признают только Тору (Ветхий Завет) и верят, что каждый должен самостоятельно ее изучать. Название их религиозной общины переводится как "читатели". В 1930-х годах молитвенный дом был снесен.

Нацисты уничтожили караимскую общину

Во время Второй мировой войны нацисты почти полностью уничтожили караимскую общину Одессы. В 2003 году караимы были признаны коренным народом Крыма.

Напомним, в Одессе улица получила новое название в честь Иосифа Фишера. Также мы писали, что 3-ю Суворовскую улицу в Пересыпском районе переименовали в честь Николая Пыльчикова.