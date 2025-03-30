Символ Одеси якір у центрі міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували вулицю Зоринську. Новою назвою вшанували старовинну громаду, яка проживала в місті понад два століття.

Про це у неділю, 30 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Вулиця Зоринська тепер Караїмська

За інформацією мерії, вулиця Зоринська, розташована в приватному секторі у Пересипському районі Одеси, тепер офіційно названа Караїмська, на честь стародавньої громади. Караїми зробили значний внесок у розвиток Одеси, але їхня історія в місті майже забута.

Вулиця Караїмська в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Хто такі караїми

Перші караїми з’явилися в Одесі 1801 року, коли брати Мангубі та Авраам Бейм переїхали з Криму для торгівлі. Через 30 років громада стала настільки численною, що придбала власний молитовний будинок на Троїцькій вулиці. Тут також діяла початкова школа та проживав духовний лідер — гахан.

Молитовний будинок караїмів в Одесі. Фото: OLD.ODESSA.UA

Караїми визнають лише Тору (Старий Завіт) та вірять, що кожен повинен самостійно її вивчати. Назва їхньої релігійної громади перекладається як "читачі". У 1930-х роках молитовний будинок було знесено.

Нацисти знищили караїмську громаду

Під час Другої світової війни нацисти майже повністю знищили караїмську громаду Одеси. У 2003 році караїми були визнані корінним народом Криму.

Нагадаємо, в Одесі вулиця отримала нову назву на честь Йосипа Фішера. Також ми писали, що 3-тю Суворовську вулицю в Пересипському районі перейменували на честь Миколи Пильчикова.