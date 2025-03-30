В Одесі перейменуванням вулиці вшанували караїмську громаду
В Одесі перейменували вулицю Зоринську. Новою назвою вшанували старовинну громаду, яка проживала в місті понад два століття.
Про це у неділю, 30 березня, повідомили в Одеській міській раді.
Вулиця Зоринська тепер Караїмська
За інформацією мерії, вулиця Зоринська, розташована в приватному секторі у Пересипському районі Одеси, тепер офіційно названа Караїмська, на честь стародавньої громади. Караїми зробили значний внесок у розвиток Одеси, але їхня історія в місті майже забута.
Хто такі караїми
Перші караїми з’явилися в Одесі 1801 року, коли брати Мангубі та Авраам Бейм переїхали з Криму для торгівлі. Через 30 років громада стала настільки численною, що придбала власний молитовний будинок на Троїцькій вулиці. Тут також діяла початкова школа та проживав духовний лідер — гахан.
Караїми визнають лише Тору (Старий Завіт) та вірять, що кожен повинен самостійно її вивчати. Назва їхньої релігійної громади перекладається як "читачі". У 1930-х роках молитовний будинок було знесено.
Нацисти знищили караїмську громаду
Під час Другої світової війни нацисти майже повністю знищили караїмську громаду Одеси. У 2003 році караїми були визнані корінним народом Криму.
Нагадаємо, в Одесі вулиця отримала нову назву на честь Йосипа Фішера. Також ми писали, що 3-тю Суворовську вулицю в Пересипському районі перейменували на честь Миколи Пильчикова.
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