10 квітня в Одесі — буде запроваджено заходи безпеки

Площа 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 10 квітня, в Одесі поліція запровадить посилені заходи безпеки. Пов'язано це з 81-ю річницею визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Крім цього кінцеві двох маршруток буде перенесено.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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У зв'язку з 81-ю річницею визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників у Другій світовій війні, у поліції нагадують про законодавчі норми. За порушення яких громадяни можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності:

виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки;

колабораційна діяльність;

пропаганда війни;

виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда відповідних тоталітарних режимів;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Окрім цього поліцейські звертаються до громадян із проханням дотримуватися заходів безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Правила воєнного стану

Не варто також забувати про правила воєнного стану. Не дотримання їх також може потягнути за собою відповідальність:

продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;

розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої на вулицях, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, перебувати в громадських місцях у п'яному вигляді,

носити вогнепальну та холодну зброю без передбаченого законом дозволу, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої;

пересуватися вулицями після 24-ї до 5-ї години, крім випадків необхідності пройти в укриття під час повітряної тривоги.

"Не забувайте, що завжди при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Громадський транспорт

Оскільки заходи із вшанування пам'яті загиблих відбуватимуться не лише біля меморіалу на площі 10 квітня, а й на Алеї Слави, то було ухвалено рішення про перенесення кінцевих двох маршруток. Так автобуси №203 і №233 з 06:00 до 20:00, у четвер завершуватимуть свій рух у районі бульвару Гетьмана Сагайдачного (Лідерсовського), на розі з вул. Базарною - на кінцевій зупинці тролейбуса №3. Зазвичай ці маршрути доїжджають до Парку Шевченка.

Попередження на канлі міста. Фото: скріншот

Додамо, вартість проїзду в міських маршрутних автобусах Одеси сьогодні становить 20 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі. А також про оновлення покажчиків у місті.