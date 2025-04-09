Шторм приближается к Одессе — какая опасность

Шторм в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситов предупредили об опасности из-за штормового предупреждения. Во второй половине дня 10 апреля в городе ожидаются порывистые порывы северо-западного ветра 15-17 м/с.

Об этом сообщает официальный канал города.

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В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к горожанам с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещения и поездки. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Кроме того, в муниципалитете призывают осторожно передвигаться под деревьями из-за угрозы падения веток.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", — говорится в сообщении горсовета.

Минная опасность

Из-за шторма в Черном море усиливается и минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока", — призывают в мэрии.

Напомним, недавно мы писали о том, в каких регионах стоит ожидать снега. А также об аномальном похолодании.