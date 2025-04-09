Шторм наближається до Одеси — яка небезпека

Шторм в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситів попередили про небезпеку через штормове попередження. У другій половині дня 10 квітня в місті очікуються рвучкі пориви північно-західного вітру 15-17 м/с.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Через погіршення погодних умов одеська мерія звертається до містян з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки. Особливо це стосується літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Крім того, в муніципалітеті закликають обережно пересуватися під деревами через загрозу падіння гілок.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів", — йдеться у повідомленні міськради.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі посилюється й мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

"Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою", — закликають в мерії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в яких регіонах варто очікувати снігу. А також про аномальне похолодання.