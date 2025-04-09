Шторм наближається до Одеси — яка небезпека

Холодно і сильний вітер — на Одесу насувається циклон
Одеситів попередили про небезпеку через штормове попередження. У другій половині дня 10 квітня в місті очікуються рвучкі пориви північно-західного вітру 15-17 м/с.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Шторм наближається
Через погіршення погодних умов одеська мерія звертається до містян з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки. Особливо це стосується літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Крім того, в муніципалітеті закликають обережно пересуватися під деревами через загрозу падіння гілок.
"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів", — йдеться у повідомленні міськради.
Мінна небезпека
Через шторм у Чорному морі посилюється й мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.
"Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою", — закликають в мерії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в яких регіонах варто очікувати снігу. А також про аномальне похолодання.
Читайте Новини.LIVE!