Одесити святкують звільнення міста від фашистських загарбників

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

10 квітня 81 рік тому Одеса була звільнена від німецько-фашистських загарбників. Щоб вшанувати цю дату, а також згадати події тих років, городяни прийшли до меморіалу "Крила перемоги". Де на згадку про загиблих героїв було покладено квіти.

Повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Одесити вшанували пам'ять

907 днів тривала окупація Одеси. І все ж таки, містяни тоді дочекалися мирного неба, про що й зараз мріє багато хто з нас. Світлана Петрівна під час Другої світової війни працювала на водонасосній станції в Біляївці. Жінка пройшла тоді катування гестапівців та запевняє: одеситів ніщо не може зламати.

"Півтора роки я проходжу по румунсько-гестапівському архіву. Пройшла особливо жорстокі катування. Мене звільнили 7 квітня. Я пишаюсь тим, що живу в Одесі. Хочу сказати молоді одне — тримайтесь!" — каже Світлана Петрівна.

Світлана Петрівна пам'ятає війну. Фото: Новини.LIVE

Одесити на площі. Фото: Новини.LIVE

Одесити пам'ятають

Покласти квіти до пам'ятника прийшов і голова ветеранської спілки Одеського прикордонного загону Борис Шиверко. Чоловік каже: одесити мають пам'ятати це свято.

"Для нас це велика подія. Ми завжди відзначаємо це свято. Одеські прикордонники внесли свій значущий внесок в оборону та звільнення міста", — каже Борис Миколайович.

Борис Шиверко прийшов вшанувати пам'ять. Фото: Новини.LIVE

Події останніх трьох років вписали в історію міста сотні та тисяч імен нових героїв, яких ми зобов'язані пам'ятати. Як мають пам'ятати і тих, хто звільняв Одесу 81 рік тому.

"10 квітня це одне з головних свят нашої України. Тому що в цей день Одеса була звільнена та могла жити спокійно. Я думаю, що ми захистимо Одесу і цього разу", — каже голова Ради ветеранів Одеси В'ячеслав Добровольський.

В'ячеслав Добровольський, прийшов покласти квіти. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі залишилося лише дві учасниці оборони міста. А саме Касьянова Євгенія Семенівна, яка була у ті роки підпільницею загону "За Батьківщину" — 8 січня наступного року жінка відзначить свій 100-річний ювілей. А ще — партизанка Булавінцева Людмила Олександрівна, яка сьогодні святкує 92 роки. Також у місті проживає 110 учасників бойових дій часів Другої світової війни.

Квіти, що поклали одесити. Фото: Новини.LIVE

Люди біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заходи безпеки сьогодні в місті. А також про оновлення показників.