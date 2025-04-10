Провозив цигарки та алкоголь під виглядом морозива — на Одещині затримали контрабандиста

Товар фігуранта. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині прикордонники виявили контрабанду цигарок та алкоголю в партії морозива у пункті пропуску "Орлівка". На далекобійника відкрили справу, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, водій автомобіля DAF, що прямував на виїзд з України, надав документи на вантаж із морозивом. Однак, під час поглибленого огляду транспортного засобу з використанням технічних засобів контролю прикордонники виявили приховані товари. Зокрема, значна частина пластикових контейнерів, які мали б містити морозиво, насправді були заповнені тютновими виробами з марками акцизного податку України, а також рідиною з характерним запахом вина. В результаті огляду вилучено понад 30 тисяч пачок сигарет і 13 тонн алкогольної продукції, загальною вартістю близько 5 мільйонів гривень.

Вилучені цигарки. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів). Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про білий квиток за 25 тисяч. А також про заробіток на ухилянтах.