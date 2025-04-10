Провозив цигарки та алкоголь під виглядом морозива — на Одещині затримали контрабандиста

Алкоголь та цигарки — на Одещині затримано контрабандиста
На Одещині прикордонники виявили контрабанду цигарок та алкоголю в партії морозива у пункті пропуску "Орлівка". На далекобійника відкрили справу, йому загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
За даними слідства, водій автомобіля DAF, що прямував на виїзд з України, надав документи на вантаж із морозивом. Однак, під час поглибленого огляду транспортного засобу з використанням технічних засобів контролю прикордонники виявили приховані товари. Зокрема, значна частина пластикових контейнерів, які мали б містити морозиво, насправді були заповнені тютновими виробами з марками акцизного податку України, а також рідиною з характерним запахом вина. В результаті огляду вилучено понад 30 тисяч пачок сигарет і 13 тонн алкогольної продукції, загальною вартістю близько 5 мільйонів гривень.
Яке покарання загрожує
Чоловіку повідомили про підозру за ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів). Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
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