Правоохранитель в Одесской области переправлял мужчин в Молдову

ГБР на обыске. Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранитель в Одесской области создал канал нелегальной переправки мужчин в Молдову. Однако его поймали с поличным, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и предлагал им нелегальный выезд в непризнанное Приднестровье в обход пунктов пропуска. Стоимость такой "услуги" составляла 7 тыс. долларов США. Правоохранитель обещал лично провести уклонистов ночью до определенного места на границе и показать, как самостоятельно перейти ее вне контроля служб. Он утверждал, что уже неоднократно организовывал подобные переправки. Сотрудники Государственного бюро расследований задержало его во время получения денег за обещанную помощь.

Какое наказание грозит

Пограничнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые вывозили в Молдову и Румынию за 12 тысяч. А также о задержании перевозчика уклонистов.