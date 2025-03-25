Правоохоронець на Одещині переправляв чоловіків до Молдови

ДБР на обшуку. Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронець на Одещині створив канал нелегального переправлення чоловіків до Молдови. Проте його піймали на гарячому, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігурант шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував їм нелегальний виїзд до невизнаного Придністров’я в обхід пунктів пропуску. Вартість такої "послуги" становила 7 тис. доларів США. Правоохоронець обіцяв особисто провести ухилянтів уночі до визначеного місця на кордоні та показати, як самостійно перейти його поза контролем служб. Він стверджував, що вже неодноразово організовував подібне переправлення. Співробітники Державного бюро розслідувань затримали його під час отримання коштів за обіцяну допомогу.

Яке покарання загрожує

Прикордоннику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, та ч. 2 ст. 369-2 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та отримання неправомірної вигоди). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які вивозили в Молдову та Румунію за 12 тисяч. А також про затримання перевізника ухилянтів.