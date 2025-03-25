В Одесской области разоблачили схему по переправке за границу

Обыск у фигуранта. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Жители Одесской области организовали схему по незаконной переправке мужчин за границу. Правоохранители их разоблачили, фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, одним из фигурантов дела оказался 35-летний уроженец Армении, который сейчас проживает в Украине и работал водителем такси. Он активно искал клиентов среди своих пассажиров и убеждал, что вместе с друзьями может организовать незаконный выезд за пределы страны. Для реализации схемы делец привлек еще двух сообщников в возрасте 42 и 44 лет. Они выполняли функции перевозчиков до границы и координировали маршрут. Злоумышленники предлагали выехать в Молдову или Румынию вне пунктов пропуска — так называемой "зеленкой". Стоимость такой поездки составляла 12 000 долларов. По предварительной договоренности, 1000 долларов мужчина платил таксисту как аванс, остальное — перед непосредственной попыткой пересечения границы его сообщникам. Двух участников группы поймали с поличным — во время получения второго транша средств и посадки пассажира в авто. Третьего организатора правоохранители задержали по месту жительства.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд избрал им меру пресечения содержание под стражей с правом внесения залога. Для уроженца Армении — миллион гривен, а для двух его сообщников — по 950 тысяч. Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые пытались пересечь границу. А также о задержании перевозчика уклонистов.