На Одещині викрили схему з переправлення за кордон

Обшук у фігуранта. Фото: Державна прикордонна служба України

Мешканці Одещини організували схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Правоохоронці їх викрили, фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

За даними слідства, одним із фігурантів справи виявився 35-річний уродженець Вірменії, який нині проживає в Україні та працював водієм таксі. Він активно шукав клієнтів серед своїх пасажирів і переконував, що разом із друзями може організувати незаконний виїзд за межі країни. Для реалізації схеми ділок залучив ще двох спільників віком 42 та 44 років. Вони виконували функції перевізників до кордону та координували маршрут. Зловмисники пропонували виїхати до Молдови або Румунії поза пунктами пропуску — так званою "зеленкою". Вартість такої поїздки становила 12 000 доларів. За попередньою домовленістю, 1 000 доларів чоловік сплачував таксисту, як аванс, решту — перед безпосередньою спробою перетинання кордону його спільникам. Двох учасників групи було піймали на гарячому — під час отримання другого траншу коштів та посадки пасажира в авто. Третього організатора правоохоронці затримали за місцем проживання.

Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Для уродженця Вірменії — мільйон гривень, а для двох його спільників — по 950 тисяч. Їм загрожує позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які намагалися перетнути кордон. А також про затримання перевізника ухилянтів.