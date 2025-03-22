Водителя, перевозившего уклониста, задержали в Одесской области

Задержан перевозчик с уклонистом. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители остановили автомобиль, который вез мужчину к границе с Молдовой в объезд блокпостов. За незаконную перевозку уклониста водителю грозит до девяти лет заключения.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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В Одесской области задержали уклониста

По их информации, перевозчик действовал ночью, минуя блокпосты. Его автомобиль "ВАЗ" остановили на окраине Болграда. 20-летний местный водитель вез "клиента" в Молдову. Пассажиром оказался 30-летний житель Днепропетровской области, который пытался незаконно покинуть Украину.

Какое наказание за переправку людей за границу

Против водителя открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. В то же время на уклониста пограничники составили административный протокол за незаконное пересечение границы.

Правоохранители отмечают, что уголовную ответственность прежде всего несут перевозчики, которые способствуют нелегальному пересечению границы. В таких случаях транспортные средства изымают и накладывают арест.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который скупал незаконно произведенное топливо и перепродавал его без разрешительных документов. Также мы писали, что Путин снова заговорил о "наступлении на Одессу".