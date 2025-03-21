Мешканець Одещини перепродавав пальне без дозвільних документів

Вилучення речових доказів. Фото: Бюро економічної безпеки

На Одещині чоловік скупляв незаконно вироблене пальне та перепродавав його без дозвільних документів. За це БЕБ відкрило на нього справу, фігуранту загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, мешканець Біляївки протягом 2024 року купував за значно нижчими від ринкових цін незаконно виготовлене пальне невідомого походження, після чого фігурант продавав його без жодних дозвільних документів. Для збуту він орендував декілька земельних ділянок у містах Біляївка та Теплодар, де встановив спеціальне автозаправне обладнання. З метою збільшення об’ємів реалізації товару фігурант долучив до незаконної діяльності свого товариша. Детективи провели понад 20 санкціонованих обшуків й вилучили 65,7 тонни дизельного пального та бензину, 31 ємність, колонки та пересувну АЗС на базі автомобіля. Загальна вартість вилученого майна складає понад 13,5 млн грн.

Пальне на продаж. Фото: Бюро економічної безпеки

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів). Їм загрожує штраф від 85 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про накриті прогресингові центри в Одесі. А також про чоловіка, який виготовляв цигарки на продаж.