Житель Одесской области перепродавал топливо без разрешительных документов

Изъятие вещественных доказательств. Фото: Бюро экономической безопасности

В Одесской области мужчина скупал незаконно произведенное топливо и перепродавал его без разрешительных документов. За это БЭБ открыло на него дело, фигуранту грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, житель Беляевки в течение 2024 года покупал по низким ценам незаконно изготовленное топливо неизвестного происхождения, после чего фигурант продавал его без всяких разрешительных документов. Для сбыта он арендовал несколько земельных участков в городах Беляевка и Теплодар, где установил специальное автозаправочное оборудование. С целью увеличения объемов реализации товара фигурант привлек к незаконной деятельности своего товарища. Детективы провели более 20 санкционированных обысков и изъяли 65,7 тонны дизельного топлива и бензина, 31 емкость, колонки и передвижную АЗС на базе автомобиля. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 13,5 млн грн.

Топливо на продажу. Фото: Бюро экономической безопасности

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров). Им грозит штраф от 85 000 до 170 000 гривен.

Напомним, недавно мы писали о накрытых прогрессинговых центрах в Одессе. А также о мужчине, который изготавливал сигареты на продажу.