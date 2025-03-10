БЭБ разоблачило экономических преступников в Одессе

Один из офисов, где проводили обыски. Фото: Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности разоблачило организацию, которая занималась нелегальными финансовыми услугами с общим оборотом в 5 миллионов гривен ежедневно. Часть офисов этой конторы находилась в Одессе.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, фигуранты настроили автоматизированное пополнение счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р-переводов на карточки дропов. Также группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности, их перечисляли знакомым бизнесменам, а также покупали крипту. Кроме того, центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино. Граждане-дропы за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия банковских карт. С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять почти полутысячей счетов дропов. А за сутки обработать до пяти миллионов гривен оборотных безналичных средств. Детективы БЭБ провели обыски в офисных центрах и местах проживания фигурантов. Было изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карточек физических лиц, заявления на открытие счетов.

Какое наказание грозит

Фигурантов подозревают по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем). Им грозит до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который вовремя не обновил данные. А также о призывнике, который не мобилизовался из-за вымышленной религии.