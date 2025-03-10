БЕБ викрило економічних злочинців в Одесі

Один з офісів, де проводили обшуки. Фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки викрило організацію, що займалася нелегальними фінансовими послугами із загальним обігом у 5 мільйонів гривень щоденно. Частина офісів цієї контори знаходилась в Одесі.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігуранти налаштували автоматизоване поповнення рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р-перекладів на картки дропів. Також група займалася легалізацією коштів, одержаних від організації азартних ігор. Зокрема, їх перераховували знайомим бізнесменам, а також купували крипту. Крім того, центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино. Громадяни-дропи за винагороду надавали свої дані для відкриття банківських карт. З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати майже півтисячою рахунків дропів. А за добу опрацювати до п'яти мільйонів гривень оборотних безготівкових коштів. Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та місцях проживання фігурантів. Було вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб, заяви на відкриття рахунків.

Яке покарання загрожує

Фігурантів підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який вчасно не оновив дані. А також про призовника, який не мобілізувався через вигадану релігію.