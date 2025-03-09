Мужчину объявили в розыск из-за не обновления военных данных

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области суд признал виновным гражданина, который умышленно уклонялся от воинского учета. Мужчина не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), не уточнил свои персональные данные и отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Его объявили в розыск, а после задержания суд оштрафовал нарушителя.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Известно, что житель села Муравлевка Измаильского района Одесской области, по достижении 25-летнего возраста не обновил свои персональные данные в воинском учете, что является обязательной процедурой согласно законодательству. Поскольку мужчина эту обязанность не выполнил, 27 ноября 2024 года он был объявлен в розыск как лицо, нарушившее правила воинского учета. Позже сотрудники полиции задержали его и доставили в соответствующий орган, где он получил письменное предупреждение о необходимости выполнения требований законодательства. Ему также выдали повестку и направление на военно-врачебную комиссию, от которых он отказался.

Несмотря на официальные предупреждения, 20 января 2025 года обвиняемый не явился по вызову, не прошел медкомиссию и не уточнил свои данные, что квалифицируется как уклонение от воинского учета.

Какое наказание

Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке, поскольку обвиняемый признал вину. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение от воинского учета после официального предупреждения) и назначил штраф в размере 8500 гривен.

Напомним, в Одесской области вынес приговор военному, который подделал водительское удостоверение, с которым пытался пересечь блокпост. Также мы писали, что в Черкасской области суд вынес приговор военнообязанному, который придумал себе веру.