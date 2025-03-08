Військовий підробив водійське посвідчення: суд виніс вирок

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pixabay

Суд на Одещині виніс вирок військовому, який підробив посвідчення водія, з яким намагався перетнути блокпост. Обвинувачений за свої дії понесе покарання у вигляді штрафу.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий підробив документи

За даними слідства, військовослужбовець танкового батальйону підробив водійське посвідчення, не проходячи необхідного медичного огляду та іспитів. Документ він виготовив самостійно у грудні 2024 року за місцем проживання. 24 січня 2025 року військового зупинили на блокпосту, де він показав фальшиве посвідчення поліції. Правоохоронці швидко виявили підробку.

Яке покарання за підроблені водійські права

Обвинувачений визнав свою провину, сприяв розслідуванню та погодився на спрощений судовий розгляд. Суд врахував його щире каяття, відсутність судимостей і визнав за можливе обмежитися штрафом. Військового зобов’язали сплатити 3 400 грн за підробку документа та 850 грн за його використання. Також на нього поклали процесуальні витрати у розмірі 3 183,60 грн.

Нагадаємо, на Черкащині суд виніс вирок чоловікові, який намагався ухилитися від мобілізації. Він вигадав собі віру. Також у Волинській області на лаві підсудних опинився чоловік, який не мобілізувався, бо, на його думку, держава має перед ним борг.