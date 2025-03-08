Военный подделал водительское удостоверение: суд вынес приговор

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pixabay

Суд в Одесской области вынес приговор военному, который подделал водительское удостоверение, и пытался пересечь блокпост. Обвиняемый за свои действия понесет наказание в виде штрафа.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный подделал документы

По данным следствия, военнослужащий танкового батальона подделал водительское удостоверение, не проходя необходимого медицинского осмотра и экзаменов. Документ он изготовил самостоятельно в декабре 2024 года по месту жительства. 24 января 2025 года военного остановили на блокпосту, где он показал фальшивое удостоверение полиции. Правоохранители быстро обнаружили подделку.

Какое наказание за поддельные водительские права

Обвиняемый признал свою вину, способствовал расследованию и согласился на упрощенное судебное разбирательство. Суд учел его искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и счел возможным ограничиться штрафом. Военного обязали уплатить 3 400 грн за подделку документа и 850 грн за его использование. Также на него возложили процессуальные издержки в размере 3 183,60 грн.

Напомним, в Черкасской области суд вынес приговор мужчине, который пытался уклониться от мобилизации и придумал себе веру. Также в Волынской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который не мобилизовался, потому что, по его мнению, государство имеет перед ним долг.