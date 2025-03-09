Чоловіка оголосили в розшук через не оновлення військових даних

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області суд визнав винним громадянина, який умисно ухилявся від військового обліку. Чоловік не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), не уточнив свої персональні дані та відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Його оголосили в розшук, а після затримання суд оштрафував порушника.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Відомо, що мешканець села Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області, після досягнення 25-річного віку не оновив свої персональні дані у військовому обліку, що є обов’язковою процедурою згідно з законодавством. Оскільки чоловік цей обов’язок не виконав, 27 листопада 2024 року його було оголошено в розшук як особу, що порушила правила військового обліку. Пізніше працівники поліції затримали його та доправили до відповідного органу, де він отримав письмове попередження про необхідність виконання вимог законодавства. Йому також видали повістку та направлення на військово-лікарську комісію, від яких він відмовився.

Попри офіційні попередження, 20 січня 2025 року обвинувачений не з’явився за викликом, не пройшов медкомісію та не уточнив свої дані, що кваліфікується як ухилення від військового обліку.

Яке покарання

Суд розглянув справу у спрощеному порядку, оскільки обвинувачений визнав провину. Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення від військового обліку після офіційного попередження) та призначив штраф у розмірі 8500 гривень.

Нагадаємо, на Одещині виніс вирок військовому, який підробив посвідчення водія, з яким намагався перетнути блокпост. Також ми писали, що на Черкащині суд виніс вирок військовозобов'язаному, який вигадав собі віру.