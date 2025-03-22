Путін заговорив про наступ на Одесу — що стоїть за заявами

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з суддями у Москві. Фото ілюстративне: REUTERS/Sergei Bulkin

Путін зробив нову заяву щодо Одещини під час закритої зустрічі. Проте експерти вважають, що Кремль використовує загрозу "наступу на Одесу" як частину своєї пропаганди.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Заяви Путіна

Відомо, що диктатор під час закритої зустрічі з російськими промисловцями 18 березня заявив, що готовий розпочати наступ на Одесу. За його словами, це станеться, якщо Київ відмовиться визнати окуповані території: Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області частиною РФ під час переговорів про "мирну угоду".

Чи варто сприймати загрозу Путіна серйозно

Експерти припускають, що ці заяви можуть бути черговою інформаційною маніпуляцією, спрямованою як на Україну, так і на Захід. Реальність же така, що російська армія виснажена, а масштабний наступ на Одесу виглядає для неї самовбивчим сценарієм.

Нагадаємо, унаслідок атаки росіян по Запоріжжю 21 березня загинула ціла родина. Також ми писали, що у ніч проти 22 березня росіяни атакували Україну 179 БпЛА, більшість із яких збито Силами протиповітряної оборони.