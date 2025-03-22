Путин заговорил о наступлении на Одессу — что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с судьями в Москве. Фото иллюстративное: REUTERS/Sergei Bulkin

Путин сделал новое заявление об Одесской области во время закрытой встречи. Однако эксперты считают, что Кремль использует угрозу "наступления на Одессу" как часть своей пропаганды.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Заявления Путина

Известно, что диктатор во время закрытой встречи с российскими промышленниками 18 марта заявил, что готов начать наступление на Одессу. По его словам, это произойдет, если Киев откажется признать оккупированные территории: Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области частью РФ во время переговоров о мирном соглашении.

Стоит ли воспринимать угрозу Путина всерьез

Эксперты предполагают, что эти заявления могут быть очередной информационной манипуляцией, направленной как на Украину, так и на Запад. Реальность же такова, что российская армия истощена, а масштабное наступление на Одессу выглядит для нее самоубийственным сценарием.

Напомним, в результате атаки россиян по Запорожью 21 марта погибла целая семья. Также мы писали, что в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 БпЛА, большинство из которых сбито Силами противовоздушной обороны.