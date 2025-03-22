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Біля кордону на Одещині затримали перевізника з ухилянтом

22 березня 2025 12:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Водія, що перевозив ухилянта, затримали на Одещині
Затриманий перевізник з ухилянтом. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині правоохоронці зупинили автомобіль, що віз чоловіка до кордону з Молдовою в об'їзд блокпостів. За незаконне перевезення ухилянта водію загрожує до дев’яти років ув’язнення.  

Про це у суботу, 22 березня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Затриманий перевізник на Одещині. Фото: Нацполіція

На Одещині затримали ухилянта

За їхньою інформацією, перевізник діяв уночі, оминаючи блокпости. Його автомобіль "ВАЗ" зупинили на околиці Болграда. 20-річний місцевий водій віз "клієнта" до Молдови. Пасажиром виявився 30-річний мешканець Дніпропетровської області, який намагався незаконно покинути Україну.  

Яке покарання за переправлення людей за кордон

Проти водія відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Водночас на ухилянта прикордонники склали адміністративний протокол за незаконний перетин кордону.  

Правоохоронці наголошують, що кримінальну відповідальність передусім несуть перевізники, які сприяють нелегальному перетину кордону. У таких випадках транспортні засоби вилучають та накладають арешт.  

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який скупляв незаконно вироблене пальне та перепродавав його без дозвільних документів. Також ми писали, що Путін знову заговорив про "наступ на Одесу".

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