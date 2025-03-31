Правоохранительница в Одесской области помогала уклониться за 25 тысяч долларов

Допрос подозреваемой. Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудница правоохранительных органов в Одесской области помогала уклоняться от службы за 25 тысяч долларов. Но ее поймали с поличным, женщине грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, женщина пообещала одному из мужчин помочь получить "белый билет" через знакомых медиков и работников РТЦК и СП. За 25 тыс. долларов США призывника должны были снять с воинского учета, что позволяло ему выехать из Украины. Также за эти деньги правоохранитель гарантировала дополнительную услугу, чтобы обеспечить беспрепятственное пересечение границы по поддельным документам. Клиента сопровождали на автомобиле до пункта пропуска и перевозили в Молдову. Фигурантку разоблачили при попытке вывезти очередного уклониста.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (обещание оказать влияние на принятие решения должностным лицом за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьего лица). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которых вывозили в Молдову в спальном отсеке. А также о правоохранителе, который зарабатывал на уклонистах.