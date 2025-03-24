Задержали во время переправки в Молдову

После задержания. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области двое дельцов пытались незаконно переправить мужчину призывного возраста в Молдову, но правоохранители их разоблачили. Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, жители Одесской области через соцсети подыскивали желающих нелегально попасть в Молдову. Фигуранты заранее согласовали план незаконной переправки одного из клиентов. В поселке Сарата один из них встретил "заказчика" и, получив аванс в размере 4 тыс. долларов США, отправил автобусом к другому фигуранту. Последний, в свою очередь, должен был получить 3 тыс. долларов за услуги по предоставлению жилья и сопровождение до государственной границы. Правоохранители задержали правонарушителей "на горячем" во время получения денег. У них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к уголовному правонарушению, в частности, мобильные телефоны и наличку.

Изъятые средства. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка через границу). Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который переправлял уклонистов за границу. А также о 47 призывниках, которых остановили в Одесской области.