Задержали 47 уклонистов в Одесской области

Сотрудники прокуратуры и полиции. Фото: Одесская специализированная прокуратура

Прокуратура направила в суд дело в отношении жителя Одесской области 30 лет, который организовал нелегальный канал выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины: в состав группировки входили его знакомый полицейский, иностранец, и двое местных. Правоохранители разоблачили их при попытке переправить в Приднестровье 47 уклонистов.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным прокуратуры, фигуранты подыскивали "клиентов" в соцсетях и организовывали их "побег" в непризнанное Приднестровье. Полицейский обеспечивал прикрытие — информировал о расположении блокпостов и прокладывал маршруты безопасного объезда. За такие "услуги" подозреваемые получали от 4 до 18,5 тысячи долларов с каждого уклониста. Дельцов разоблачили при попытке перевезти 47 мужчин призывного возраста в ПМР. Кроме того, правоохранители задокументировали получение оплаты в виде цифровых активов на криптокошельки.

Задержанные уклонисты. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой из корыстных побуждений) и направили дело в суд. За это им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который нелегально хранил оружие. А также об одесской компании, которая поставляла оборудование для российских военных баз.