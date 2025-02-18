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На Одещині скерували до суду справу щодо 47 ухилянтів

18 лютого 2025 16:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затримали 47 ухилянтів на Одещині
Співробітники прокуратури та поліції. Фото: Одеська спеціалізована прокуратура
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Прокуратура скерувала до суду справу щодо мешканця Одещини 30 років, який організував нелегальний канал виїзду чоловіків призовного віку за межі України: до складу угруповання входили його знайомий поліцейський, іноземець, та двоє місцевих. Правоохоронці викрили їх під час спроби переправити у Придністров'є 47 ухилянтів.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними прокуратури, фігуранти підшукували "клієнтів" в соцмережах та організовували їхню "втечу" до невизнаного Придністров’я. Поліцейський забезпечував прикриття — інформував про розташування блокпостів і прокладав маршрути безпечного об’їзду. За такі "послуги" підозрювані отримували від 4 до 18,5 тисяч доларів з кожного ухилянта. Ділків викрили під час спроби перевезти 47 чоловіків призовного віку до ПМР. Крім того, правоохоронці задокументували отримання оплати у вигляді цифрових активів на криптогаманці.

На Одещині затримали 47 ухилянтів - фото 1
Затримані ухилянти. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів) та скерували справу до суду. За це їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який нелегально зберігав зброю. А також про одеську компанію, що постачала обладнання для російських військових баз.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна в Україні затримання
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