Хранил оружие в одесской области - судебное решение

Военный на Одесчине незаконно хранил оружие — что решил суд
Полицейские остановили военного на машине Lexus RX 330 возле села Молодежное Одесской области. Тогда мужчина достал гранату РГД-5 и бросил ее под свой автомобиль, что стало поводом для его задержания.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Военный бросил гранату под автомобиль не достав чеку, чтобы ее у него не нашли. Однако полицейские это заметили и открыли дело. Во время обысков в помещении задержанного нашли 150 патронов калибра 5,45 мм, корпус ручной осколочной гранаты РГН, запал, электродетонатор, 2 взрывателя МУВ-2 и 2 МУВ-3, которые конструктивно сочетаются с запалами МД-5М, также найденные у мужчины. Кроме того, обнаружили 32 патрона 5,45 мм и 78 — 7,62 мм, обнаружили и четыре сорокамиллиметровых заряда для гранатометов ВОГ-25-ПМ, 40 капсюль-детонаторов КД-8А и огнепроводную проволоку типа ОШП общей длиной 5 с половиной метров.
Что решил суд
Военный мог лишиться свободы по ч.1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), поскольку суд его признал виновным. Однако из-за раскаяния и отсутствия отягчающих факторов получил лишь два года условно. Кроме того, должен уплатить 17 038 гривен государству за процессуальные издержки.
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