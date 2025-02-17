Хранил оружие в одесской области - судебное решение

Военный в камуфляже. Фото иллюстративное: Украинское радио

Полицейские остановили военного на машине Lexus RX 330 возле села Молодежное Одесской области. Тогда мужчина достал гранату РГД-5 и бросил ее под свой автомобиль, что стало поводом для его задержания.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный бросил гранату под автомобиль не достав чеку, чтобы ее у него не нашли. Однако полицейские это заметили и открыли дело. Во время обысков в помещении задержанного нашли 150 патронов калибра 5,45 мм, корпус ручной осколочной гранаты РГН, запал, электродетонатор, 2 взрывателя МУВ-2 и 2 МУВ-3, которые конструктивно сочетаются с запалами МД-5М, также найденные у мужчины. Кроме того, обнаружили 32 патрона 5,45 мм и 78 — 7,62 мм, обнаружили и четыре сорокамиллиметровых заряда для гранатометов ВОГ-25-ПМ, 40 капсюль-детонаторов КД-8А и огнепроводную проволоку типа ОШП общей длиной 5 с половиной метров.

Что решил суд

Военный мог лишиться свободы по ч.1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), поскольку суд его признал виновным. Однако из-за раскаяния и отсутствия отягчающих факторов получил лишь два года условно. Кроме того, должен уплатить 17 038 гривен государству за процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал пасынка. А также о служащем, который оказался на скамье подсудимых за похищение духов из магазина "Ева".